Dragowski, si lavora sul nuovo accordo: a breve l’incontro con l’agente

I rapporti sono ottimi. Se le idee sul futuro coincideranno, non ci saranno problemi nell’apporre il prezioso autografo sul contratto

Focus sulla situazione (anche extra campo) di Bart Dragowski sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Se nel primo tempo di Verona la Fiorentina non si è trovata sotto nel punteggio, il merito è stato decisamente del portiere polacco, abile a raffica su Bessa, Lasagna e Lazovic. Dragowski ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Per questo, a fine campionato è previsto un incontro con l’agente del portiere che arriverà dagli States (dove vive) per parlare con la dirigenza del rinnovo. I rapporti sono ottimi. Se le idee sul futuro coincideranno, non ci saranno problemi nell’apporre il prezioso autografo sul contratto.