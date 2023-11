Fiorentina, “il tesoRocco” di Commisso: investimenti e conti in regola

La Fiorentina ha reso noto ieri il bilancio d’esercizio relativo alla stagione 2022/23 . Quella - specifica il Corriere dello Sport - conclusa con il record di partite giocate (sessanta), due finali e il completamento del Viola Park. In totale Rocco Commisso ha stanziato 418 milioni di euro dal suo arrivo a Firenze. La Fiorentina nell’ultimo anno ha centrato 147,9 milioni di euro di ricavi operativi. Il dato più alto nella gestione Commisso, con una crescita del 33% rispetto al precedente esercizio. Merito dell’incremento dei diritti tv, delle sponsorizzazioni, degli incassi di biglietteria ma anche del percorso portato avanti sia in Conference League (ha fruttato circa 20 milioni) che in Coppa Italia (7 milioni di euro) dalla squadra di Italiano. In lieve calo, invece, i ricavi totali che sono diminuiti fino a 159,6 milioni, a causa delle minori plusvalenze derivate dalla cessione dei calciatori.

Non è però chiara - scrive il quotidiano - un'informazione contenuta nel comunicato: «al 30 giugno 2023 il bilancio della Fiorentina presenta un attivo di 414,4 milioni di euro, senza debiti finanziari». La società - si legge - in merito all’attivo così formulato non ha saputo fornire spiegazioni. La strada imboccata dalla Fiorentina sembra dunque quella giusta. O per meglio dire, quella auspicata. In attesa di sollevare un trofeo i numeri che la società ha reso noti sono in linea con quelli che sono sempre stati gli obiettivi della dirigenza: ovvero avere conti in regola.