Bilancio 2022/23 Fiorentina: ricavi record, aumenta il monte ingaggi. Le cifre

La Fiorentina ha pubblicato i dati del bilancio di esercizio relativo alla stagione 2022/23, nel quale "si registrano ricavi operativi da record". Senza considerare le plusvalenze, infatti, la Fiorentina ha incassato ben 147,9 milioni di euro, un vero e proprio record per il club viola. In questo esercizio si registra una perdita di 19,5 milioni di euro rispetto all'utile da oltre 46 milioni dell'esercizio precedente. Aumentano invece i costi complessivi, soprattutto per l'aumento del monte ingaggi che sale a 86,7 milioni lordi.