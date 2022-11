Fiorentina, il piano “anticoppa” in un mese: come ti sfrutto la sosta

Per Vincenzo Italiano sarà un mese fondamentale - scrive La Nazione. Lo ha detto dando appuntamento lunedì 28 novembre, quando il gruppo riprenderà gli allenamenti . Da lì in avanti un mese e poco più alla ripresa del campionato (4 gennaio contro il Monza). In quel mese dovranno essere messe a punto diverse cose, dal punto di vista fisico e tattico. La Fiorentina ha dovuto accelerare un’evoluzione prevista, ma non così frettolosa come nelle ultime settimane. L’inserimento di un trequartista alle spalle della prima punta, la sinergia dei due mediani davanti alla difesa, il lavoro diverso dei terzini e degli esterni offensivi. Tutte situazioni da affinare sul campo e da studiare al video. Adesso finalmente tempo ce n’è e Italiano non vuole sprecarlo. Sa bene di aver chiesto tanto ai calciatori e sa che la stagione è ancora in piedi su tutti i fronti.

Si resta a Firenze

La Fiorentina ha scartato in partenza l’idea di un ritiro o di una tournée all'estero. La squadra resterà a lavorare al centro sportivo, ma Italiano ha chiesto alla società di organizzare tante amichevoli. Quattro sembrano certe e saranno diluite nel mese di dicembre. Si alterneranno squadre italiane e straniere, così come sarà diverso il livello. Di queste caselle una è già occupata: il 21 dicembre andrà in scena l’amichevole con il Lugano (quarto in classifica nel campionato svizzero. In quelle 24 ore (mercoledì 21 e giovedì 22) sono previste due amichevoli ravvicinate che serviranno per dare minuti a tutti i giocatore della rosa. La Fiorentina è al lavoro in questi giorni per sistemare i dettagli delle altre amichevoli, a stretto giro di posta saranno definiti avversari e date. Come sarà chiarito anche se le partite al ‘Franchi’ saranno o meno aperte ai tifosi. La società sta ragionando sul da farsi - si legge - ma l’idea di base è quella di coinvolgere i tifosi in alcune di queste occasioni, per dar modo a loro di caricare la squadra in vista della ripresa.