Italiano studia i viola alla tv, per gli altri compiti a casa nella sosta

Il Corriere Fiorentino racconta che a tutti gli altri invece, il mister e lo staff hanno dato indicazioni precise: una settimana di riposo assoluto poi, da lunedì prossimo, «compiti a casa». Per ognuno infatti, c'è una tabella di allenamenti da seguire prima di ritrovarsi, il 28, al centro sportivo. Allora, il tecnico potrà finalmente sperare di recuperare qualche infortunato. Sottil su tutti, mentre per Castrovilli i tempi saranno ancora lunghi. Poi si tornerà a lavorare sui dettagli e, in particolare, sugli aggiustamenti da fare al nuovo 4-2-3-1. Sarà l’ultima occasione per farlo, prima di rituffarsi nel turbine delle gare ogni tre giorni. Per questo, alla fine, questa sosta va vista come una grande opportunità.