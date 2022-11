Scelte le date delle amichevoli di dicembre. Una sarà contro il Lugano

Il Tirreno in edicola questa mattina quello che dovrebbe essere il programma di dicembre per quello che riguarda la Fiorentina. Come già annunciato in precedenza, la squadra affronterà diverse amichevoli di difficoltà sempre crescente. Secondo il quotidiano, la Viola scenderà in campo il 7, il 21, il 22 e il 30 dicembre. Già definita l'avversaria dell'impegno del 21: si tratta del Lugano, oggi quarto nella Serie A svizzera. Per quanto riguarda il primo impegno, dovrebbe essere una fra Lucchese, Siena o San Donato Tavarnelle.