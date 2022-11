Da lunedì (quasi) tutti in vacanza: Italiano concede 2 settimane

Milan-Fiorentina sarà l'ultimo impegno del 2022 per la squadra viola. E dopo il lungo e intenso tour de force, ci saranno due settimane di vacanze. Ad eccezione, ovviamente, dei 5 giocatori convocati per il Mondiale. Come scrive La Nazione, lunedì scatterà il rompete le righe e possiamo immaginare che molti gigliati ne approfitteranno per godersi un viaggio o un ritorno in famiglia. Il ritrovo al centro sportivo è fissato per lunedì 28 novembre.