Fiorentina “formato europeo” con Prandelli? I bookmakers sembrano crederci…

La Fiorentina, per bocca del patron Commisso, ha dichiarato che l’obiettivo di quest’anno sarà fare meglio della passata stagione. Tradotto: dal nono posto in su. L’arrivo dipuò portare la squadra nelle giuste condizioni tattiche e mentali. Primo obiettivo per lasciarsi alle spalle il dodicesimo posto attuale. Intanto – sottolinea Repubblica – dopo l’insediamento di Prandelli, i bookmakers si sono scatenati. Le agenzie di scommesse hanno visto al ribasso le quote di una. Traguardo che vorrebbe dire quinto o sesto posto in classifica, oppure il successo in Coppa Italia. Extrema ratio la settima posizione, se chi vince la Coppa si classifica quinto o sesto. La Fiorentina ha le carte in regola? Squadre come Juventus, Milan, Napoli, Inter, Roma, Atalanta e Lazio hanno qualcosa in più, in più c’è la rivelazione Sassuolo e un’altra sorpresa come il Verona. Eppure gli scommettitori offrono ala Fiorentina in Europa. Quota, come detto, in forte ribasso. Alcune agenzie stanno abbassando le quote sulla Fiorentina vincente dello scudetto. Il che non vuol dire che sarà in lotta, ma è indice del piazzamento finale. Lottomatica vede i viola come noni a fine campionato con una. Alzare l’asticella e impostare l’Europa come obiettivo potrebbe essere uno stimolo ulteriore per un gruppo in cerca di sé stesso. Per dare una svolta diventano fondamentali le prossime sette gare: