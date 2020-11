Il Corriere dello Sport ricorda la prima Fiorentina di Prandelli. Una viola padrona del proprio campo che aveva fatto del Franchi un fortino inespugnabile. Tra le mura amiche nel 2005-06 Cesare era arrivato a sei vittorie consecutive prima di cadere con la Juventus. Prandelli – spiega il quotidiano – spera di riallacciare quel feeling magico col rettangolo verde di Viale Fanti, già alla ripresa del campionato. Quando i l 22 novembre arriverà il Benevento di Filippo Inzaghi. Non ci saranno tifosi sugli spalti, ma il tecnico confida comunque nel sostegno di un’intera città. C’è da cambiare passo: fino ad ora la Fiorentina ha ottenuto due soli successi all’Artemio Franchi. Alla prima giornata contro il Torino e con quella sofferta con l’Udinese, intervallate dalla sconfitta con la Sampdoria. A queste va aggiunto il successo casalingo col Padova, in Coppa Italia. Detto del Benevento il calendario prevede poi il Genoa il 7/12, quel Grifone alla guida del quale Prandelli aveva disputato la propria ultima panchina in Serie A, proprio al Franchi di Firenze.