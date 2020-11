La Gazzetta dello Sport si concentra su Franck Ribery e Dusan Vlahovic.

Il vecchio

Per quanto riguarda il francese, l’idea di Prandelli è quella di avvicinarlo all’area di rigore avversaria. Il tecnico non gli chiede di tornare a fare l’esterno offensivo come ai tempi del Bayern Monaco. Gli vorrebbe lasciare libertà d’azione ma negli ultimi trenta metri, dove FR7 può fare la differenza con i suoi dribbling micidiali e con la sua capacità di servire assist per i compagni. Il nuovo progetto tattico viola dovrebbe valorizzare al massimo la manovra offensiva. Quindi Ribery e Callejon (o Kouame) avranno palloni in quantità industriali.

Il bambino

Nonostante sia finito in un tunnel, la Fiorentina ha ricevuto offerte da più di 30 milioni per Vlahovic, l’ultima quella del Lipsia. Prandelli crede in Vlahovic, lo ha detto a Commisso e lo ha ribadito a Barone e a Pradè, i suoi interlocutori quotidiani. Il centravanti serbo deve cambiare atteggiamento, deve tornare a lavorare sui suoi difetti, a cominciare dalla poca abilità nel proteggere la palla per far salire i compagni. Un limite che si può correggere o almeno migliorare con l’allenamento. L’idea del nuovo tecnico della Fiorentina è di garantire sei-sette partite da titolare a Vlahovic, a patto di vedere la giusta determinazione nel gioiello viola. Il tempo degli alibi è finito.