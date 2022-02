Fiorentina, Europa in salita. La frenata parte da prima della cessione di Vlahovic

Che lotta con le romane, ma i sei punti raccolti nelle ultime sei gare dicono che la frenata nasce già prima del mercato

Quale obiettivo per la Fiorentina in campionato? Il Corriere Fiorentino rispolvera le parole di Rocco Commisso a riguardo: "Spero che la squadra faccia meglio rispetto al mio primo anno, quando arrivammo decimi". Ecco perché oggi, soprattutto dopo la cessione di Vlahovic, pretendere da allenatore e squadra che riescano nell’impresa sarebbe ingiusto. Certo, vale la pena provarci, ma senza che un mancata qualificazione europea venga poi considerata un fallimento. Italiano nonostante tutto non si arrende, è stato lui a lavorare fin da Moena sulla testa del gruppo affinché si convincesse di poter lottare per qualcosa di grande.

Il problema è che la corsa, oggi, si è fatta difficile. E non solo per la partenza di Vlahovic. Analizzando il cammino dei viola, si scopre che la frenata è partita ben prima dell’addio a DV9. Nelle ultime sei partite infatti, la Fiorentina ha collezionato soltanto sei punti, frutto di tre pareggi (contro Sassuolo, Verona e Cagliari) e un solo successo, contro il Genoa. E questo nonostante il calendario, prima della sfida con la Lazio, offrisse a Biraghi e compagni l’opportunità per scattare. Oggi invece i viola sono in fondo al gruppetto, a tre punti da Lazio e Roma ma con una gara in meno e la possibilità di concentrarsi - a differenza delle romane - solo su campionato e Coppa Italia. Non sarà semplice, anche perché nelle ultime 14 giornate la Fiorentina dovrà affrontare sei delle sette sorelle, ma qualche freccia nell'arco di Italiano c'è ancora.