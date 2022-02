Serve una scossa: vivacchiare è improduttivo. Piatek è l’esperto di Coppa Italia

La Fiorentina cerca il riscatto in Coppa Italia dopo il ko in campionato contro la Lazio

Dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, la Fiorentina cerca il riscatto in Coppa Italia giovedì contro l'Atalanta. Come scrive Tuttosport, serve una scossa a tutti i livelli: tecnico, tattico, mentale. Serve soprattutto fissarsi degli obiettivi perché vivacchiare è improduttivo e non aiuta a crescere. Ecco perché la sfida di Bergamo rappresenta una tappa cruciale.