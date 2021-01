Fiorentina, è vietato tirare in porta. Col Bologna funziona solo Ribery, troppo poco

La Fiorentina non tira in porta e non vince, scrive La Nazione sullo 0-0 di ieri al Franchi. Così, messo da parte l’effetto-trionfo con la Juve, i viola infilano il quarto pareggio consecutivo in casa e non ce la fanno a scappare del tutto dalla zona pericolo della classifica. La squadra di Prandelli ha funzionato bene per una decina di minuti, quelli subito dopo il fischio d’inizio. Poi ha iniziato a perdere idee e intensità di gioco. A funzionare, solo e soprattutto, la caparbietà di Ribery e i movimenti di Castrovilli. Troppo poco per andare a piegare un Bologna che Mihajlovic ha messo in campo in modo ordinato. Idee e tiri in porta viola, insomma, continuano a scarseggiare dalle parti del Franchi. E la giornata (di nuovo) opaca di Amrabat sommata a quella senza fantasia di Borja Valero ha finito per far tornare nel buio anche Vlahovic.

Occasioni per la Fiorentina nel primo tempo? Zero, anche se la cronaca ne registra una debole e per la verità nemmeno troppa pericolosa, di Vlahovic. Ai punti, nel primo tempo, avrebbe meritato di più il Bologna. E nella ripresa non arriva la scossa. Degna di nota è solo un conclusione dalla distanza di Borja Valero che finisce di poco a lato. Alla fine il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. E la Fiorentina torna a mangiarsi le mani e a chiedersi perché èosì complicato arrivare in zona gol, o almeno provarci. La risposta, a questo punto, potrebbe arrivare direttamente dal mercato che si apre oggi. Vlahovic ha bisogno di una spalla o forse di un alter-ego. La parola passa a Pradè.