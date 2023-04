Fiorentina e le finali, va sfatato l’ultimo tabù

Ottava semifinale europea della storia, quarta squadra a disputare il penultimo atto delle quattro maggiori competizioni Uefa dopo Roma, Feyenoord e Marsiglia. La Fiorentina sul campo corre "fast fast fast", come il motto con cui si era presentato Commisso nel 2019, proprio nell'anno in cui verrà inaugurato il Viola Park. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, stavolta il compito di Biraghi e co. sarà quello di rompere la maledizione e cercare di tornare in una finale continentale 33 anni dopo Avellino.