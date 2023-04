Franchi, bocciatura PNRR: ora per il restyling si muove il Ministero

Le ultime da Bruxelles e la reazione del ministro Abodi, che punta forte su Euro 2032 per rilanciare le infrastrutture calcistiche in Italia

Niente da fare per i nuovi stadi di Firenze e Venezia, che ormai secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero fuori dal «portafogli» del Pnrr. In particolare, il punto di criticità con l’Europa è rappresentato dai 55 milioni destinati ai “piani urbani integrati” in capo al ministero dell’Interno. Secondo Bruxelles queste risorse devono essere utilizzate in aree di forte disagio sociale e quindi le scelte di Firenze e Venezia non sarebbero coerenti con questa mission. Morale della storia: bisognerà trovare altri soldi per coprire il “buco” creato dai fondi mancati del Pnrr.