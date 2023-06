Fiorentina, è già testa al mercato: il piano di Italiano

«Ci sono richieste per molti giocatori e decideremo se ci vogliamo attivare — ha spiegato Barone — Escono tanti nomi di obiettivi da prendere, ma noi proteggiamo quei giocatori che davvero vogliamo per non far schizzare i prezzi alle stelle. Ci utilizzano perché siamo una società sana con un ottimo indice di liquidità» . Un ragionamento che vale anche per alcuni elementi in uscita: su tutti Sofyan Amrabat, che già a gennaio è stato a lungo corteggiato dal Barcellona e che adesso potrebbe lasciare la Fiorentina per una big europea. In prima fila sempre il club catalano ma non solo: il marocchino ha estimatori in Premier e in Bundesliga. Dalla sua eventuale cessione potrebbe derivare il primo tesoretto. Non sarà una trattativa rapida. I viola dovranno ricercare l’offerta più idonea e congrua che metta tutti d’accordo, pensando anche al contratto del giocatore in scadenza nel 2024.