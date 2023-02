Fiorentina, è caccia al sorpasso: viola oltre i simboli

Nel dicembre del 2020 alla Fiorentina riuscì il colpo a Torino con Vlahovic, adesso va riscattato un campionato che fino a questo momento è stato sotto le aspettative di tutti. Battere la Juventus, espugnare lo Stadium e superarla in classifica sarebbe un botta di adrenalina importante per la squadra. Sia per proiettarsi al meglio in vista della doppia sfida di Conference League, che per rialzare la testa dopo tante delusioni. Italiano sa che questa squadra ce l'ha nelle corde, e quindi la cerca, la chiede, la vuole, ancora di più in questo 2023. Come scrive il Corriere dello Sport, il sorpasso sarebbe d'effetto e darebbe una nuova forma al progetto Europa della Fiorentina, rialzandosi in classifica di diverse posizioni. Certo, la Viola dovrebbe fare una cosa che fino a questo momento non le è riuscito in 21 partite, battere una squadra sopra di lei in classifica, ma al momento sono dodici e le vittorie fino a questo momento sono arrivate solo con squadre che si trovano al di sotto.