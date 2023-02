Corvino: “Terzic ancora da scoprire. Fiorentina? Ecco cosa sta mancando”

L'ex dirigente della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della coppia ormai juventina formata da Vlahovic e Chiesa e del momento della Fiorentina. Il dt del Lecce pensa che Vlahovic non debba essere discusso, perché per lui parlano i numeri, nonostante la giovane età, e il talento. Il serbo ha dimostrato di essere un campione sia alla Fiorentina che alla Juventus e che in coppia con Chiesa possono essere devastanti, visto che a Firenze, insieme, avevano già realizzato 17 reti. "Il mio consiglio per Vlahovic è quello di rimanere alla Juventus anche se non dovesse andare nelle coppe, perché dopo la tempesta arriva sempre la quiete".