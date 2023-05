Fiorentina distratta? Le rotazioni di Italiano possono vincere lo stesso

L’ostacolo per i ragazzi di Juric non è di seconda fascia, considerato che troveranno l’Inter. Qualcuno potrebbe obiettare che i nerazzurri non abbiano più nulla da chiedere

La Nazione si sofferma sugli impegni di Fiorentina e Torino per la lotta all'ottavo posto. L’ostacolo per i ragazzi di Juric non è di seconda fascia, considerato che troveranno l’Inter. Qualcuno potrebbe obiettare che i nerazzurri non abbiano più nulla da chiedere, concentrandosi sulla finale di Champions. Vero, assolutamente, soprattutto perché anche la Fiorentina potrebbe avere la stessa distrazione. Ma le rotazioni di Italiano potrebbero comunque dare esiti positivi contro il Sassuolo, anch’esso ormai con la testa in vacanza. Semmai l’Inter potrebbe fare le prove per Istanbul e dunque chiudere non con una sconfitta. Sfumature. In ogni caso i viola devono vincere e su questo non ci sono dubbi.