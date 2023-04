Fiducia a Saponara: Ikonè e Kouamè a gara in corso come “jolly”

In attacco Italiano punterà su Nico Gonzalez e molto probabilmente su Saponara. Kouamè e Ikonè saranno pronti per entrare a gara incorso come jolly

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte di Italiano. Il tecnico viola punta sulle certezze, come spesso fatto in questo momento della stagione ma ha ancora qualche dubbio da sciogliere. La difesa è ormai sicura, così come 2 terzi del centrocampo. Dietro a Cabral, Barak parte favorito ma Bonaventura rimane una possibilità concreta. In attacco Italiano punterà su Nico Gonzalez e molto probabilmente su Saponara. Kouamè e Ikonè saranno pronti per entrare a gara incorso come jolly.