Fiorentina, la probabile formazione: Barak e Saponara. I due dubbi di Italiano

Ci siamo, torna la Conference League. La Fiorentina è chiamata a dare delle risposte in Europa, su un campo difficile, contro una squadra ostica. Italiano non ha nessuna intenzione di cambiare la sua formazione e per questo motivo punterà sulle scelte migliori possibili. Terracciano in porta, Dodò e Biraghi saranno i terzini. Out Quarta per squalifica, ecco Milenkovic al fianco di Igor. A centrocampo il primo dubbio, con Amrabat e Mandragora, ballottaggio tra Barak e Bonaventura. In attacco confermato Cabral, fiducia a Nico Gonzalez e a sinistra altro dubbio tra Saponara e Ikonè.