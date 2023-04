De Petrillo a VN: “Skoras come Orsolini, il Lech ha una dote rara”

Alessio De Petrillo , ex vice allenatore della Polonia e del Legia Varsavia ci ha parlato del Lech Poznan. Per approfondire gli avversari dei viola, ci siamo affidati a chi li conosce. E anche un passaggio, su Kouamè, da lui allenato al Prato:

Sul Lech in Europa: "Il Lech sta facendo una cosa che raramente è successa in Polonia ultimamente. Quando spendi molto in Europa in campionato paghi, è successo anche a me al Legia. Invece loro stanno facendo bene anche nel campionato interno. Hanno Salomon in difesa, sono forti sulle palle inattive."