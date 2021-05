Ferrarini, il padre: “A breve incontriamo Pradè, forse meglio restare a Venezia”

All’interno del QS, inserto sportivo de La Nazione, troviamo l’intervista a Ireneo Ferrarini, padre del viola in prestito Gabriele. Il terzino prodotto delle giovanili della Fiorentina è reduce dalla promozione in Serie A con il...

All'interno del QS, inserto sportivo de La Nazione, troviamo l'intervista a Ireneo Ferrarini, padre del viola in prestito Gabriele. Il terzino prodotto delle giovanili della Fiorentina è reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia. Ma il futuro? "In settimana il suo agente parlerà con Pradè - ha dichiarato Ferrarini sr. - forse gli conviene restare a Venezia ma magari lo vede Gattuso e poi se ne innamora...".