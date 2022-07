Ferrarini ai saluti? Piace ad un club di Serie A

Nel pastone di mercato di Tuttosport, si fa riferimento anche a Gabriele Ferrarini, ex Primavera, decisivo nell’ultima stagione a Perugia col gol qualificazione ai play off, contro il Monza. Come scrive il quotidiano, il Verona è interessato al terzino classe 2000. Nel frattempo la Fiorentina ha ceduto Rasmussen al Feyenoord.