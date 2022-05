Ferrarini nega la A al Monza: un ex viola trascina la Cremonese. Corvino…

La notte degli ex viola protagonisti: Ferrarini manda il Monza ai playoff, tornano in A Di Carmine e Corvino

Brilla anche il giglio in Serie B, il terzino della Fiorentina Ferrarini in prestito al Perugia segna il primo gol in cadetteria: rete decisiva contro il Monza, che sarà costretto a giocare i playoff dopo la sconfitta in Umbria