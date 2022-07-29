Rasmussen lascia ritiro austriaco e Fiorentina, decisa la sua destinazione

Il centrale saluta e vola in Olanda

Redazione VN
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VIDEO VN - Gori e Rasmussen si allenano con Ivano Tito

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Jacob Rasmussen ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro austriaco viola. Il centrale che aveva partecipato anche alla prima parte della preparazione a Moena lascerà la Fiorentina. C'è il Feyenoord nel suo futuro. La società olandese ha di fatto già trovato l'accordo con la Fiorentina e l'operazione è praticamente in dirittura d'arrivo. In particolare secondo quanto riporta il portale 1908.nl, Rasmussen al momento si troverebbe già a Rotterdam per le visite mediche e la firma sul contratto. L'operazione dovrebbe essere ufficializzata sulla base del prestito con diritto di riscatto (G.S.).

Rasmussen

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Terzic Rasmussen Zurkowski

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