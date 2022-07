Euforia viola: gli abbonamenti decollano ed a Moena tutto esaurito

8.000 abbonamenti già venduti e largo seguito per la partenza in ritiro dei viola

Secondo il quotidiano, infatti, sono ad ora circa 8.000 gli abbonamenti venduti per la prossima stagione e si va per il tutto esaurito anche per il ritiro di Moena, a testimonianza di quanto il mercato gigliato ed il ritorno in Europa abbiano riportato fervore nel popolo viola.