Le prime pagine dei quotidiani sportivi: ancora dubbi sulla ripresa

La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport sono i principali quotidiani sportivi in Italia. Rappresentano ancora il punto di riferimento quotidiano sia per gli addetti ai lavori sia per i tanti appassionati di calcio (e non soltanto). Sono ancora molte le copie vendute tutte le mattine in edicola, perciò riteniamo interessante proporre ai nostri lettori quelle che sono le tre relative prime pagine per aver un primo approccio verso la giornata sportiva.

Conosciamoli meglio

La Gazzetta dello Sport, quotidiano sportivo fondato il 3 aprile 1896 da Eugenio Camillo Costamagna e Eliso Rivera, è uno dei maggiori quotidiani in Italia e il più venduto tra quelli sportivi, ma anche il più longevo in Europa. Attualmente è diretto da Andrea Monti e l’editore è RcsMediaGroup, mentre la sede dell’edizione nazionale è a Milano, appunto conosciuta anche come Edizione Milano. Mentre ci sono anche La Gazzetta dello Sport edizione Roma per Roma e Lazio, La Gazzetta dello Sport edizione Puglia per Puglia e Basilicata, e La Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per Sicilia e Calabria. Le prime pagine cambiano in funzione dell’edizione.

Il Corriere dello Sport, fondato il 20 ottobre 1924 da Alberto Masprone, è il quotidiano più letto nel centro e nel sud Italia, mentre è solo il quarto tra tutti i quotidiani. Il suo nome è diventato Corriere dello Sport – Stadio nel 1977, quando incorporò il quotidiano bolognese Stadio. Attualmente il Direttore è Alessandro Vocalelli e l’editore è il Gruppo Amodei, mentre la sede dell’edizione nazionale è a Roma, ma ci sono anche le redazioni esterne a Bologna, Milano, Firenze e Napoli. Le prime pagine cambiano in funzione dell’edizione.

Tuttosport, fondato il 30 luglio 1945 da Renato Casalbore, è solo il terzo giornale sportivo venduto in Italia. Attualmente è diretto da Paolo De Paola e l’editore è anche in questo caso il Gruppo Amodei. La sede è unica ed è a Torino.