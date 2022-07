Fiorentina: il ritiro di Moena LIVE su Violanews

Domani mattina la Fiorentina parte per il ritiro vero e proprio e ancora una volta sarà Moena ad ospitare la nutrita comitiva viola dal 10 al 24 luglio. Come sempre Violanews seguirà momento per momento la giornata della Fiorentina che dovrebbe prevedere molto spesso allenamenti doppi, interviste con nuovi e vecchi protagonisti e tanto altro. Saranno i due i nostri inviati Filippo Caroli e Giovanni Zecchi a riferirvi puntualmente tutto quanto succede a Moena con notizie, foto e tanti video. Saranno previsti tutti i giorni dei collegamenti live serali per rendervi ancora più vicini alla vostra e nostra squadra del cuore. Vi aspettiamo come sempre numerosi :)