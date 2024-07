Espresso: “Ecco i buchi attorno al progetto Franchi”. La situazione

Scrive l'Espresso: " Il restyling del Franchi ha già i buchi ". Euro 2032 è un'occasione più unica che rare per molti degli impianti italiani. Saranno 7 gli impianti che si giocheranno il ruolo per essere palcoscenico ufficiale per la competizione; e tra questi c'è proprio il Franchi di Firenze. Dunque, i lavori di ristrutturazione sono un'esigenza.

I viola, secondo programmi, dovrebbero giocare la prossima stagione al Franchi e , le due successive, al Padovani. Ad oggi, però, secondo la stessa testata, sarebbero stati stanziati, sui 15 milioni necessari, solo 10 da parte del Comune per il Padovani, per non parlare dei 50 per il Franchi e i 55 cancellati dalla Commissione UE. Le perplessità restano tante, il caso stadio è più grande che mai.