Empoli- Fiorentina: l’organizzazione azzurra e gli errori tecnici viola

Riguardo agli azzurri, il quotidiano scrive che con una squadra corta, stretta e dinamica, l'Empoli ha tolto profondità e spazio alla Fiorentina, mettendola in difficoltà sul piano atletico e tattico. Inoltre, in mezzo al campo la squadra di casa ha saputo sfruttare un uomo in più, con Mandragora che infatti ha dovuto raddoppiare la sua corsa sulla verticale Marin-Bajrami.

Dall'altro lato, i viola non si sono mai resi conto della partita che stavano giocando e degli avversari che avevano davanti, sbagliano molti passaggi in uscita dei quali l'Empoli non ha saputo approfittare (vedi errore di Terzic, cross di Parisi e colpo di testa di Destro finito a lato di pochissimo). In più, risalta anche l'ulteriore prova negativa di Ikone, che sulla fascia si è visto in difficoltà nel seguire i movimenti di Dodò e della squadra, e quella di Jovic, con il serbo che non ha mai tirato in porta.