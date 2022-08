Empoli-Fiorentina, pagelle VN: l’attacco è sterile, Dodò in rodaggio

BONAVENTURA 6,5 : E’ l’unico in grado di cambiare passo e creare superiorità numerica. Al 33’ si mette in proprio con un bel tiro che finisce largo dal limite dell’area. Prova a dare velocità alla manovra, ma non viene supportato dal resto dei compagni.

IKONE' 5: Parisi non è un cliente facile da affrontare e il francese fatica a mettersi in moto. Si accende alla mezz’ora con una serpentina che però, come nel resto delle occasioni, si conclude in un nulla di fatto. Perde spesso l’occasione di affondare e non concretizza una grande occasione nel primo tempo sul cioccolatino di Terzic. Ancora non ci siamo. Dal 75' NICO GONZALEZ 5,5: Non dà la scossa sperata, si vede poco. Buona la sponda per Duncan nel finale.