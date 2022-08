Empoli, Zanetti: “Fiorentina aggressiva, siamo stati straordinari”

La Fiorentina è una squadra aggressiva che non ti lascia molto spazio, quando siamo andati via a un tocco siamo quasi andati in porta. Abbiamo avuto le nostre occasioni in una partita in cui bisogna essere perfetti dal punto di vista tattico. Era una partita diversa rispetto a quella scorsa, abbiamo avuto l'umiltà di interpretarla in questo modo. Loro potevano calare, avevo cambi di Satriano e Cambiaghi, poi la partita si è messa su un altro binario. Le variabile a volte non sono dalla tua parte. Bisogna proiettarci alla prossima, non rimarrò su quello che è stato. Analizzeremo tutti i dettagli, ci portiamo a casa tanto da questa partita