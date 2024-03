Emergente e con un’idea di calcio propositiva: la Fiorentina ha le idee chiare

Ormai i nomi si sprecano per il futuro della panchina viola.La Fiorentina sta organizzando il futuro prossimo e senza Italiano serve tracciare la linea giusta per una scelta consapevole. Nato negli Anni 80, emergente e con un’idea di calcio propositiva. Quando la Fiorentina guarda avanti, sulla propria panchina vede un giovane allenatore che possa dare continuità al lavoro di Vincenzo Italiano e alla sua filosofia di gioco. Una figura in parte simile a quella dell’ex tecnico dello Spezia che era stato scelto nel 2021 ma che a giugno sembra ormai a fine corsa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.