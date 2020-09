E intanto Pradè si cautela e va a caccia del sostituto di Chiesa

In casa Fiorentina è inevitabilmente la situazione Chiesa ad essere in primo piano e a condizionare la parte finale del mercato. La cessione o meno del talento viola costringe Pradè e soci a guardarsi intorno con l’obiettivo di cercare un sostituto del figlio d’arte, sempre più conteso in Serie A. E spuntano nomi interessanti. Oltre a quello di Piatek, tornato in auge ieri ma per il quale non sembrano esserci aperture, secondo il Corriere Dello Sport è vivo l’interesse per Josè Maria Callejon (DI CUI ABBIAMO PARLATO IERI), rimasto svincolato dal Napoli a 33 anni, che potrebbe fare al caso della viola. In alternativa, piace sempre l’ex milanista Deulofeu, (LA SCHEDA) attualmente in Inghilterra al Watford di Pozzo e con scadenza fissata 2023.

