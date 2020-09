Chiesa non vuole rinnovare, la Fiorentina scende a patti. E ora Milan e Juventus…

Federico Chiesa non vuole rinnovare con la Fiorentina e allora Rocco Commisso è disposto a scendere a patti per una sua cessione. Dai 60 milioni inizialmente fissati per il suo cartellino, ora si è passati intorno ai 40 con robusti bonus e la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Milan studia il piano per arrivarci: serve la cessione di Paquetà e la qualificazione ai gironi di Europa League, in modo da avere un extra budget da spendere sul mercato. La gara tra i rossoneri e il Rio Ave sarà un crocevia interessante nella vicenda. La Juventus osserva vigile, la famiglia Chiesa ha voglia di aria nuova. È partito il conto alla rovescia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina