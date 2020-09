Schermaglie Fiorentina-Hertha per Piatek: no dei tedeschi al prestito

Fiorentina-Piatek, non è finita. Durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale Gianluca Di Marzio ha raccontato di un ritorno del club gigliato sul centravanti polacco ex Genoa e Milan. I viola lo vogliono in prestito con diritto di riscatto, ma l’Hertha Berlino non lo cede a queste condizioni: o arrivano 25 milioni oppure Piatek resta in Bundesliga.

