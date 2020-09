La Fiorentina cerca un difensore per liberare Ceccherini: c’è anche un nome nuovo

Vicenda Chiesa a parte, per Gianluca Di Marzio la priorità della Fiorentina in sede di mercato è quella di trovare un nuovo difensore, anche per liberare Federico Ceccherini in direzione Hellas Verona, dove il centrale livornese andrebbe a fare il titolare. Il giornalista poco fa su Sky Sport ha fatto due nomi: il già noto Lucas Martinez Quarta (qui la scheda) ed una new-entry, ossia il fiorentino Mattia Bani del Bologna.