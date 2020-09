Mercato Fiorentina, un esterno se parte Chiesa? “C’è l’idea Callejon”

La questione Chiesa condizionerà il finale di mercato della Fiorentina. Se il numero 25 rimanesse in viola, potrebbe muoversi poco in entrata, viceversa in caso di cessione ci sarebbe la necessità (e i soldi) per rinforzare la squadra in tutti i reparti. E potrebbe servire anche un esterno con caratteristiche simili allo stesso Federico. Un esempio? Josè Maria Callejon, attualmente svincolato dopo la lunga esperienza con il Napoli: “Callejon è un giocatore a cui la Fiorentina sta pensando qualora partisse Chiesa” ha rivelato l’intermediario Lorenzo De Santis dell’agenzia “Estilo10”.

