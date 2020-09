De Paul più Faraoni se parte Chiesa. E si cercano alternative in difesa

Con la Fiorentina che fino a sabato tiene aperte le porte ad una cessione di Federico Chiesa (LEGGI QUI), restano aperte tante piste di mercato qualora il n° 25 porti un bel gruzzoletto da poter reinvestire sul mercato. L’idea dei dirigenti viola è quella di non affondare il colpo per una prima punta, bensì per un jolly offensivo come Rodrigo De Paul e un esterno che possa dare il cambio a Lirola come Davide Faraoni (SCHEDA).

Indipendentemente dalla partenza di Chiesa, la Fiorentina continua a monitorare Martinez Quarta (SCHEDA), Fazio e Lyanco per la difesa; Ken Sema (SCHEDA) e Junior Firpo (SCHEDA) per la fascia mancina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

