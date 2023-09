E gli esuberi? C’è sempre Kokorin, due giovani restano “bloccati”

La situazione uscite dopo il gong finale del mercato. Due squadre di B possono ancora operare, così come in qualche paese all'estero

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sugli "esuberi" di casa Fiorentina. Non ci sono trattative al momento per Kokorin . Il suo stipendio netto incide per oltre 3 milioni di euro sulle casse viola, ma il russo è stato inserito in lista da Italiano . Resta viva l'ipotesi svincolo o cessione in uno dei paesi con il mercato ancora aperto.

Per i ragazzi in uscita dal settore giovanile, ha rescisso il centrale Frison, mentre per ora restano in viola Dalle Mura e Agostinelli. Ricordiamo che le ripescate in Serie B, Brescia e Lecco, hanno tempo fino all'8 settembre per operare sul mercato