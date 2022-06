Dragowski tra Italia e Spagna: la richiesta dei viola per il polacco

Bartlomiej Dragowski è in uscita e la Fiorentina - spiega La Nazione - spera di realizzare almeno 7 milioni dalla cessione del portiere polacco, in scadenza di contratto fra un anno. Dragowski ha ufficialmente chiesto di lasciare il gruppo viola, reduce dalla stagione complicata in cui ha perso il posto a favore di Terracciano. Si era fatto avanti l’Espanyol, senza avvicinarsi però alla richiesta dei viola. Nelle ultime ore anche il Torino sta valutando la possibilità di tesserare Drago, inserendolo in uno scambio con Milinkovic-Savic, in uscita dal club granata.