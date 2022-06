Prende quota l’ipotesi scambio Dragowski-Vanja. Le ultime

Porte girevoli sull'asse Torino-Firenze? Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda gli interessi di Fiorentina e Torino rispettivamente per Vanja Milinkovic-Savic e Bart Dragowski. La chiave per arrivare ad una sintesi potrebbe essere quella, forse, più banale. Secondo quanto riporta calciomercato.com, si delinea l'ipotesi che le due società possano arrivare ad uno scambio fra i due portieri. Il Torino ha infatti frenato su Gabriel ed è alla ricerca di un titolare da affiancare a Berisha. Il polacco potrebbe assolvere a quel ruolo e la Fiorentina si porterebbe a casa un portiere bravo con i piedi, caratteristica molto cara ad Italiano.