Dragowski-Provedel, sfida a distanza tra ex compagni. Fiorentina-Spezia nelle loro mani

Il QS de La Nazione, oltre alla probabile formazione e l’analisi sui punti di forza viola dai quali ripartire, si focalizza sul duello a distanza tra i portieri di Fiorentina e Spezia, Dragowski e Provedel. I due si sono conosciuti un paio d’anni fa a Empoli, quando il polacco si trasferì in azzurro in prestito secco costringendo, di fatto, il collega alla panchina. Toccherà a loro farsi garanti per le rispettive squadre, consapevoli dello stato d’animo diametralmente opposto che si trovano a vivere. Drago ha come obiettivo quello di riscattare il fraintendimento avuto con Vlahovic a Marassi e da cui è nato il vantaggio Doriano di Keita. Poco importa se Provedel e i suoi compagni arriveranno al Franchi sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo contro Ibrahimovic, la Fiorentina deve pensare solo a vincere.