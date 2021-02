Dragowski, la certezza della Fiorentina: “E’ un mostro. Parata da raccontare ai nipoti”

Voti altissimi in pagella ed elogi a non finire per il portierone viola (Il migliore anche per VN). Bartlomiej Dragowski si conferma ancora una volta una delle note più liete della Fiorentina di questa stagione. Ieri, nonostante la sconfitta, ha sfornato una serie di parate impressionanti che gli valgono all’unanimità la palma di migliore in campo per i viola. Passando in rassegna i giudizio dei quotidiani, il voto di Dragowski oscilla tra il 7 e il 7,5 (Le pagelle integrali dei quotidiani) , ma è la parata in avvio su Barella a lasciare senza parole. Ecco alcuni commenti sulla prestazione del numero 69 viola:

Tuttosport, 7.5: È un mostro nel riuscire a tirare fuori dalla porta il tiro di Barella che lo aveva “spiazzato”.

Corriere Fiorentino 7: prodigioso. Parata da raccontare ai nipoti su Barella, con la mano di richiamo, di puro istinto.

Gazzetta dello Sport 7: Un intervento dopo pochi minuti da Superman per ribattere con la mano sinistra una conclusione da pochi passi di Barella. Che resta incredulo davanti alla risposta del barbuto portiere polacco. Migliore in campo, e non è la prima volta. Anche lui ha già molti corteggiatori per il prossimo mercato estivo.

