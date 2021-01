Dopo Kokorin c’è Malcuit: la Fiorentina chiude il mercato, ma a centrocampo…

Dopo Kokorin, Kevin Malcuit chiuderà il mercato di gennaio della Fiorentina. Come scrive il Corriere Fiorentino, il terzino franco-marocchino sarà convocato per la trasferta di domani e – confermato anche da Violanews – arriverà dal Napoli in prestito secco con dei bonus legati al numero di presenze e agli obiettivi di squadra.

Gli altri nomi

Se in uscita la Fiorentina ha accontentato quei giocatori che volevano più spazio, per rinforzare la rosa c’è ancora tempo fino a lunedì. Come riporta il quotidiano, se Torreira è un capitolo da rimandare a giugno, nelle ultime ore è circolato il nome di Tolgay Arslan dell’Udinese per completare il centrocampo. Ma senza cessioni (Pulgar compreso) nessun movimento.

