VN – Il Cagliari prepara un ultimo assalto a Pulgar. Pressing costante sull’agente del giocatore

Resta ancora in bilico il futuro di Erik Pulgar. Il cileno che non ha trovato molti spazi in questa prima parte di stagione è infatti finito ormai da tempo nel mirino del Cagliari. I sardi, dopo aver concluso l’operazione Duncan (i dettagli dell’operazione), sono alla ricerca di un altro centrocampista e ancora una volta bussano alla porta della Fiorentina. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i rossoblù fanno sul serio per arrivare a Pulgar. La dirigenza è infatti in costante pressing sull’agente del giocatore, Fernando Felicevich e sta preparando un ultimo assalto per arrivare al giocatore. Intanto Pradè chiude il mercato della Fiorentina

