Ancora Pradè: “Il mercato è chiuso. Siamo soddisfatti, adesso parlerà il campo”

Al termine della presentazione del nuovo attaccante della Fiorentina, Sasha Kokorin, il direttore sportivo viola ha avuto modo di rispondere anche a delle domande sul mercato della Fiorentina:

Mercato chiuso o occhi su possibili occasioni? Non dirò come i miei colleghi, siamo apposto numericamente, il nostro mercato è chiuso. Dovevamo cedere e lo abbiamo fatto, inoltre abbiamo preso dei calciatori utili per completare la rosa. Siamo soddisfatti, adesso sarà il campo a giudicare il nostro operato. Contratto? Il mio contratto è l’ultimo dei problemi. Sono contento di lavorare per la Fiorentina. Darò tutto me stesso, come ho sempre fatto, per questa squadra. Ho sempre firmato dei contratti annuali quindi non mi preoccupa questa situazione, sarà il presidente a giudicare il mio lavoro. Stiamo programmando ogni tipo di soluzione anche per il futuro. Stiamo valutando tante ipotesi, la stessa operazione Kokorin va in questa direzione vista la durata del contratto del giocatore. Anche Maleh è un acquisto in prospettiva. Ringrazio sempre il presidente per la fiducia dimostrata anche in questo mercato e mi auguro di ripagarla