VN – Malcuit, ecco perché è cambiata la formula. E in estate se ne potrà riparlare

E’ il giorno di Kevin Malcuit alla Fiorentina (il VIDEO con l’arrivo alle visite). L’operazione si è chiusa con la formula del prestito secco, mentre all’inizio si era optato per l’inserimento di un diritto di riscatto. Il motivo? Secondo quanto ci risulta, la Fiorentina voleva fissare la cifra sui 4-5 milioni, il Napoli sui 7-8. Non si è trovato l’accordo su questo aspetto ma il giocatore non era entusiasta delle proposte che gli sono arrivate dall’estero. Allo stesso tempo, non avendo ancora deciso che gestirà il prossimo mercato, la società viola non ha voluto l’obbligo di riscatto (come avvenuto con Conti e il Milan) ed ha optato per il prestito secco. Con l’agente del giocatore c’è un accordo verbale per cui in estate, se l’operazione avrà convinto, si potrà comunque parlare di un futuro insieme. Il giocatore sa bene che in azzurro è chiuso e per questo vuole riscattarsi alla Fiorentina.

