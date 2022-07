Dodò corre già veloce: dopo l’attesa vuol recuperare il tempo perso

Chi lo conosce bene, assicura che non ne potesse più di aspettare. Perché Domilson Cordeiro dos Santos - scrive il Corriere Fiorentino - è abituato a non fermarsi mai. Su e giù, sulla fascia, a macinar chilometri. Dodò è un motorino inesauribile con un piede destro da ala pura che lo rende un’arma pericolosa in attacco. Vincenzo Italiano ha spinto forte per il suo acquisto e adesso non vede l’ora di averlo a disposizione. Il suo obiettivo è recuperare alla svelta il tempo perso . Anche perché non gioca una partita ufficiale da dicembre.

Una lunga trattativa partita nel maggio scorso, con la Fiorentina che investirà ben 18 milioni di euro (14,5 di base fissa più 3,5 di bonus) per convincere lo Shakhtar Donetsk. L’accordo c'era già, ma il via libera è arrivato soltanto nella serata di martedì quando il brasiliano ha finalmente avuto l’ok per iniziare la sua nuova avventura. Ieri intanto ha raggiunto Roma insieme alla compagna, dove oggi si sottoporrà alle visite mediche. Nel pomeriggio si sposterà a Firenze per firmare il contratto da 1,5 milioni netti a stagione che lo legherà ai viola fino al 2027. La società gigliata potrà depositarlo in Lega solo dopo aver liberato il posto da extracomunitario. Nel frattempo Dodò potrà comunque allenarsi e disputare le amichevoli ed è per questo che non è da escludere che in serata, o venerdì mattina, possa raggiungere il ritiro di Moena.